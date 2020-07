Napoli – Polizia arresta ladri di pneumatici

Stanotte gli agenti dei Commissariati Dante e San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti in via Alessandro Manzoni per un furto di pneumatici.

I poliziotti hanno individuato e bloccato due uomini che, all’interno della loro autovettura, sono stati trovati in possesso di una chiave a cricchetto per bulloni, un tubo in ferro e 2 ruote delle quali non hanno saputo giustificare la provenienza.

A.O., 50enne con precedenti di polizia, e U.B., 17enne, entrambi napoletani, sono stati denunciati per ricettazione; inoltre, il 50enne è stato sanzionato per violazione del Codice della Strada, poiché conducente di un veicolo con targa straniera sprovvisto di contratto di locazione.