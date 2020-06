Napoli – Politano: “Gattuso ci ha dato compattezza. Spero di dedicare presto un gol ai tifosi azzurri”

“Con Gattuso abbiamo trovato compattezza”. Matteo Politano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parla del momento azzurro e delle ambizioni future.

Dopo la conquista della Coppa Italia è arrivato la vittoria al Bentegodi. Il Napoli ha ricominciato il cammino positivo che aveva intrapreso prima della sospensione per l’emergenza sanitaria. A Verona avete conquistato il quarto successo consecutivo in campionato

“E’ stata una vittoria importante perchè ottenuta su un terreno difficile e un avversario in forma. E’ il frutto del lavoro che abbiamo fatto sia in questi mesi e anche nell’ultima settimana. Non abbiamo mai rallentato neppure dopo i festeggiamenti per la Coppa”.

Qual è il segreto di Gattuso? Come è riuscito a creare questa grande empatia con ambiente e squadra?

“Il mister è un grandissimo trascinatore, cerca di tirar fuori il meglio da tutti. Ma non è solo un motivatore, è anche un allenatore che lavora tanto tatticamente sia in fase difensiva che in quella offensiva”

“Il Napoli ha trovato una compattezza, così come le big del campionato. A volte si dice che facciamo catenaccio, però non è così, la realtà è ben diversa perché creiamo tanto e siamo allo stesso tempo una squadra che bada molto all’equilibrio”.

L’Atalanta sta viaggiando forte, ci credete alla rimonta per il quarto posto?

“Non dobbiamo pensare ad un obiettivo a lungo termine, bisogna essere concentrati gara dopo gara. E’ chiaro che cercheremo di agganciare la zona Champions però al momento c’è la partita con la Spale e poi dopo penseremo allo scontro con l’Atalanta”.

Infine un messaggio e una promessa ai tifosi del Napoli:

“Ringrazio i sostenitori azzurri perché mi hanno fatto sentire subito a casa e spero di poter dedicare al popolo napoletano al più presto il mio primo gol”.