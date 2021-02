Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Politano: “Domani sfida a viso aperto. Qui mi sto esprimendo al meglio”

“Contro il Granada sarà una sfida difficile, giocata a viso aperto“. Matteo Politano, al fianco di Rino Gattuso, parla in conferenza stampa alla vigilia del match in Andalusia.

“C’è poco tempo tra una partita e l’altra, ma dobbiamo farci trovare pronti perché è sempre bello poter giocare e dimostrare di essere pronti per una competizione così importante

“Affrontare le squadre spagnole è sempre impegnativo perché giocano al calcio in maniera offensiva e possono sempre creare difficoltà. Però è anche vero che ci saranno spazi per poter contrattaccare. Credo sarà una bella partita”

A Napoli stai vivendo il miglior momento della tua carriera?

“Sicuramente sono più maturo e sono cresciuto tanto da quando sono in azzurro. Sto bene, sento di star disputando una stagione di buon livello e spero di proseguire così. Non sono più un giovane e per me è importante avere la fiducia della squadra e del mister come quella che sto ricevendo al Napoli”.

Quanto è importante quell’abbraccio tra squadra e allenatore dopo il successo con la Juve?

“E’ molto indicativo perché noi siamo molto legati al mister e il gruppo è unito. Siamo tutti dalla stessa parte e il campo lo ha dimostrato”.