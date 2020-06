Napoli – Pistola nascosta in un borsone, denunciati due fratelli

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un garage di via Montale dove hanno rinvenuto, occultate in un borsone da sub, una pistola semiautomatica con matricola abrasa completa di 22 cartucce cal. 7,65 e 3 cartucce cal.38.

G.V., 42enne già sottoposto alla misura della libertà vigilata, e L.V., 44enne, fratelli napoletani, sono stati denunciati per detenzione di arma clandestina e munizionamento.