Napoli – Pistola in casa e aggressione agli agenti: due arresti

Scampia: sorpreso in casa con una pistola. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella notte tra martedì e mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne napoletano per detenzione abusiva di armi; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Nello specifico, gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, si sono recati presso l’abitazione del 22enne, dove hanno rinvenuto una pistola con relativo munizionamento, risultata provento di furto, un congegno OBD (on board diagnostic) e 2 chiavi esagonali.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Secondigliano: aggredisce gli agenti. La Polizia di Stato trae in arresto un soggetto.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne ghanese, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Cassano per la segnalazione di un uomo molesto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato il prevenuto che, in evidente stato di agitazione, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo contro di loro, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.