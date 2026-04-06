Napoli- Piazza Garibaldi: strappa una collanina d’oro ad un uomo, arrestato 32 enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne marocchino con precedenti di Polizia, per rapina aggravata.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dell’Ufficio del Personale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da alcuni passanti che li informavano di una rapina avvenuta nei pressi di Porta Nolana.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, un giovane gli aveva strappato la collanina d’oro che portava al collo per poi darsi alla fuga; la vittima, tuttavia, è riuscita a bloccare il 32enne in attesa dell’arrivo degli operanti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.