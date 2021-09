Napoli-Piazza Garibaldi: aggredisce i poliziotti durante un controllo, arrestato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Garibaldi una persona a bordo di un’auto.

L’uomo, durante le fasi dell’identificazione, ha rifiutato di fornire le proprie generalità iniziando ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di due coltelli con le lame della lunghezza di 15 e 4 cm; inoltre, nel vano portaoggetti della vettura, hanno rinvenuto diversi attrezzi atti allo scasso.

C.B., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, porto di arnesi atti allo scasso, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.