Napoli- Pianura: compie due furti e due rapine nella stessa giornata, arrestato

Ieri sera, gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, hanno individuato in via Ernesto Cesareo uno scooter che era stato utilizzato da un ragazzo per compiere un furto nel pomeriggio.

I poliziotti, all’interno di un condominio nella stessa strada, hanno rintracciato il giovane il quale, alla vista degli operatori, ha tentato la fuga ma è stato bloccato.

Nella sua abitazione sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati per rubare un borsello ad un uomo in piazza Andretti e le chiavi dello scooter utilizzato che era stato rubato nella stessa giornata. Inoltre, nella sella del motociclo gli agenti hanno rinvenuto un martello utilizzato dall’uomo nel pomeriggio per compiere una tentata rapina ai danni di una donna in via Parmenide. La vittima aveva infatti raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita e colpita alla testa a scopo di rapina. Inoltre, nella stessa giornata l’uomo aveva seguito una donna all’interno di uno stabile di via Russolillo dove l’aveva bloccata e strattonata per derubarle gli orecchini che indossava dandosi poi alla fuga.

G.A., 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina, furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.