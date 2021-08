Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Pescara 4-0, Spalletti: “La squadra mostra equilibrio sempre, adesso dobbiamo alzare il ritmo”

“C’è da fare qualche passo in avanti e va mantenuto un equilibrio di squadra come stiamo facendo. Il possesso palla è importante e stiamo cercando anche più verticalizzazioni”.

“Acceleriamo tanto, anche quando non c’è bisogno, ma in tutte queste amichevoli ho sempre visto una squadra attenta che non ha lasciato il fianco a ripartenze. Questo è un aspetto importante soprattutto in gare come queste estive”.