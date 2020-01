Foto sscnapoli.it

Napoli – Perugia 2-0: Doppietta di Insigne su rigore. Azzurri ai quarti di finale di Coppa Italia

Napoli: Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Fabian Ruiz (65′ Demme), Zielinski (84′ Allan), Lozano (75′ Callejon), Insigne, Llorente. A disp.Meret, Tonelli, Gaetano, Younes, Milik. All.Gennaro Gattuso

Perugia: Fulignati, Gyomber, Sgarbi, Falasco, Rosi, Falzerano, Carraro (72′ Konate), Buonaiuto (55′ Dragomir), Nzita, Falcinelli, Iemmello (62′ Melchiorri). All. Serse Cosmi

Arbitro: Massimi di Termoli

Marcatori: 26′ L. Insigne rig., 38′ L. Insigne rig.

Note: ammoniti Iemmello, Fabian Ruiz, Falzerano.

Napoli – Il Napoli batte il Perugia e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. Doppietta di Insigne, freddo, implacabile, sicuro e preciso due volte su rigore. Non era semplice, i penalty vanno segnati e Lorenzo ne piazza uno in un angolo e uno nell’altro con assoluta autorevolezza. Poi è Ospina che trasforma la nemesi in riscatto e para il rigore del Perugia nel recupero del primo tempo. Ci voleva una scarica di entusiasmo per il portiere colombiano. Nella ripresa è buona amministrazione, col debutto di Demme e con una prestazione a velocità di crociera che legittima successo e qualificazione. Adesso ai quarti arriverà la vincente tra Lazio e Cremonese. Intanto si ricomincia in campionato sabato sera al San Paolo contro la Fiorentina. L’avventura continua…





– PRIMO TEMPO –

3′ – destro di Iammello, alto

12′ – sinistro di Llorente, respinge il pprtiere

13′ – spaccata in area di Lozano e gran parata di Fulignati

25′ – rigore per il Napoli per fallo in area su Lozano

26′ – gooooool Insigne! Lorenzo spiazza il portiere: 1-0

31′ – sinistro di Lozano, respinge Gyomber davanti la porta con la testa

31′ – ammonito Falzerano

36′ – rigore per il Napoli segnalato dal VAR per fallo di mano netto di Iammello

36′ – ammonito Iemmello

38′ – gooooool Insigne! Lorenzo ancora dal dischetto preciso e freddo: 2-0!

45′ + 4′ – rigore per il Perugia per fallo di mano di Hysaj. Decisione molto dubbia presa dal VAR

45′ + 5′ – para Ospina!!! Il portiere del Napoli respinge il rigore di Iemmello!

– SECONDO TEMPO –

55′ – entra Dragomir per Bonaiuto

62′ – ammonito Fabian Ruiz

62′ – entra Melchiorri per Iemmello

65′ – entra Demme per Fabian Ruiz. Debutto in azzurro per il centrocampista

67′ – destro di Insigne, blocca Fulignati

71′ – colpo di testa di Falcinelli, fuori

72′ – entra Konate per Carraro

75′ – entra Callejon per Lozano

82′ – destro di Elmas, respinge il portiere

84′ – entra Allan per Zielinski

90′ – destro di Elmas, blocca il portiere

90′ + 3′ – finisce col successo azzurro. Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia

Fonte sscnapoli.it