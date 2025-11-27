Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di Acerra, con precedenti di polizia anche specifici, per atti persecutori e lesioni.
In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Padre Ludovico da Casoria, hanno notato un soggetto che stava aggredendo una donna.
I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto e, da ulteriori accertamenti di seguito esperiti, hanno accertato che lo stesso, come già in precedenti occasioni, aveva perpetrato aggressioni e atti persecutori nei confronti della ex compagna.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto
