Napoli – Perseguita l’ex compagna, arrestato 43enne di Acerra

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di Acerra, con precedenti di polizia anche specifici, per atti persecutori e lesioni.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Padre Ludovico da Casoria, hanno notato un soggetto che stava aggredendo una donna.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto e, da ulteriori accertamenti di seguito esperiti, hanno accertato che lo stesso, come già in precedenti occasioni, aveva perpetrato aggressioni e atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto