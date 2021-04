Napoli – Partnership con la Konami: centro sportivo di Castelvolturno diventa “SSC Napoli KONAMI Training Center”

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di collaborazione di lungo periodo con la Società Sportiva Calcio Napoli.

La partnership ufficiale nel settore dei videogiochi a tema calcistico avrà inizio nella stagione 2021/22 e garantirà numerosi diritti di commercializzazione. Tuttavia, a partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball PES sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione del Napoli completamente autorizzata.

Inoltre, KONAMI ha comunicato che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo della nota società calcistica italiana. Dal 1° luglio 2021, la struttura sarà ufficialmente denominata “SSC Napoli KONAMI Training Center” e comprenderà una nuovissima area gaming per i calciatori e gli ospiti.

Fondata 95 anni fa, la Società Sportiva Calcio Napoli è una delle società calcistiche più note in Italia e per gran parte della sua storia ha disputato il massimo campionato nazionale.

La recente stipula di una nuova partnership da parte di KONAMI per la serie eFootball PES segue gli accordi conclusi con altre società calcistiche italiane, come la Roma e la Lazio.

Naoki Morita, presidente di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “Con questo accordo di partnership tra le nostre aziende, rafforzeremo ulteriormente la posizione di eFootball PES come videogioco definitivo per il calcio italiano. Dimostrando fiducia nei nostri piani a lungo termine, siamo onorati dal fatto che il Napoli abbia deciso di firmare questo accordo esclusivo con KONAMI”.

Serena Salvione, Responsabile Sviluppo Internazionale presso la Società Sportiva Calcio Napoli, ha commentato: “Siamo felici di lanciare questa partnership esclusiva con un marchio internazionale e innovativo come KONAMI per poter creare contenuti e esperienze uniche per i tifosi del Napoli. KONAMI ha ulteriormente legato il proprio nome al marchio Napoli acquisendo i diritti di denominazione del centro sportivo. Questa partnership è solamente l’ultimo passo nel più ampio lavoro che ha come scopo l’internazionalizzazione del marchio Napoli e che è stato intrapreso dal club negli ultimi anni”.

