MILINKOVIC SAVIC 6: nessun intervento di rilievo, gioca molto con i piedi facendo ripartire l’azione dalle retrovie. Inoperoso
DI LORENZO 6: non rischia nulla in fase difensiva, anche da braccetto di destra si spinge molto in avanti alimentando la catena con Mazzocchi. Mobile
RRAHMANI 6,5: guida con autorità il reparto, tiene bene a bada le punte ducali. Si butta anche in avanti rendendosi pericoloso. Coraggioso
BUONGIORNO 6,5: partita ordinata e diligente, va vicino al gol di testa. Nessuna sbavatura, quando può esce palla al piede. Colosso
MAZZOCCHI 6: buon primo tempo, spinge tanto e confeziona l’assist per il gol annullato a McTominay. Cala nella ripresa ma prestazione tutto sommato buona. Volenteroso (dal 58′ ELMAS 5,5: non incide, praticamente mai pericoloso. Impalpabile)
LOBOTKA 6: innesca con una grande intuizione l’azione del gol annullato, prova anche la conclusione da fuori nella ripresa. Tiene alto il baricentro. Propositivo
MCTOMINAY 6: trova il gol con caparbietà ma il Var vanifica tutto. Nel secondo tempo prova sempre ad inserirsi ma senza fortuna. Strozzato
OLIVERA 5,5: in fase di ripiegamento nessuna sbavatura ma quando si tratta di attaccare combina poco. Timido (dal 58′ SPINAZZOLA 6: anche se non è sempre preciso nell’ultimo passaggio dà comunque un minimo di brio e imprevedibilità con le sue scorribande. Furetto)
POLITANO 5,5: qualche buon guizzo nella prima frazione di gioco, cala vistosamente apparendo visibilmente stanco. Spompato (dal 79′ VERGARA s.v.)
HOJLUND 5,5: con una gran botta impegn severamente Rinaldi nel primo tempo, nella ripresa spreca una ghiotta chance tentennando troppo a due passi dalla porta. Ci mette la solita garra ma ha le polveri bagnate. Fumoso
LANG 6: tra i più vivaci negli ultimi sedici metri, Cutrone gli mura un tiro a botta sicura. Attacca senza soluzione di continuità. Reattivo (dal 58′ NERES 5,5: non entra mai in partita, si vede che non ha recuperato ancora dall’infortunio. Non riesce ad accelerare. Fermo (dal 90′ LUCCA s.v.))
