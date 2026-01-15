Napoli-Parma: 0-0. Azzurri di nuovo fermati dal Var

Finisce 0-0 il recupero della sedicesima giornata di campionato tra Napoli e Parma. Partita dominata dagli azzurri, che ancora una volta vengono fermati dal VAR. Un inesistente fuorigioco di Mazzocchi rilevato dal Var porta all’annullamento della rete di Mc Tominay al 13 ° del Primo Tempo. Se fosse un film sarebbe uno di quelli con un finale scritto che prevede la scucitura dello scudetto dalle maglie azzurre in direzione Milano, ma volendo credere alla buona fede della classe arbitrale e si può affermare che il Napoli, pur defraudato di 6 punti nelle ultime tre giornate (Verona, Inter e Parma) per decisioni errate del Var, sia stato solo sfortunato.

Nel frattempo l’Inter scappa a +6 ed il finale (scritto?) sembra convergere verso quello del film.

TABELLINO

NAPOLI-PARMA: 0-0

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (59′ Spinazzola), Lobotka, McTominay, Olivera (59′ Neres, 90′ Lucca), Politano (79′ Vergara), Hojlund, Lang (59′ Elmas). All. Antonio Conte (in panchina Stellini).

PARMA: Rinaldi, Circati, Troilo (69′ Del Prato), Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen (46′ Valeri), Ordonez (90′ Benedyczak) Ondrejka (59′ Bernabè), Cutrone (59′ Pellegrino). All. Cuesta

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note: ammonito Rinaldi

Queste le parole dei protagonisti al termine della gara, riportate dal sito ufficiale della società

Questo il commento di Cristian Stellini, vice di Conte:

“Purtroppo nonostante la grande pressione non siamo riusciti a concretizzare in zona offensiva”.

“Ci dispiace perchè avremmo voluto vincere questa sfida, ma non siamo riusciti ad essere freschi e brillanti soprattutto nell’uno contro uno”.

“Siamo consapevoli che per motivi non dipendenti da noi stiamo giocando sempre con gli stessi uomini e alla fine sotto il profilo della stanchezza qualcosa abbiamo pagato”

Amir Rrahmani analizza il match:

“Dispiace perchè avremmo voluto conquistare i tre punti stasera. E’ mancato il gol che avremmo meritato considerando la prestazione”

“Giocare ogni tre giorni avendo gli uomini contati è qualcosa che ci penalizza. Però dobbiamo fare i conti con questa realtà e cercare di migliorare”

“Dobbiamo pensare a noi stessi, senza guardare la classifica e riuscire a recuperare tutte le energie e gli uomini a disposizione della rosa per poter esprimerci al top. La stagione è lunga e sappiamo di poter ambire ai nostri obiettivi anche in ambito Champions”