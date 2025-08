Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Pareggio per 1-1 nell’amichevole con la Casertana

Secondo test a Castel di Sangro per il Napoli. Gli azzurri pareggiano con la Casertana. Le reti tutte nel primo tempo. Apre un colpo di testa di Vano per l’1-0. Pari del Napoli in chiusura di tempo con una penetrazione di Politano. Finisce 1-1. Prossimo appuntamento sabato 9 agosto per la terza amichevole con il Girona allo Stadio Patini.

Napoli: Meret (46′ Contini) Zanoli, Mazzocchi, Obaretin, D’Angelo (62′ Marianucci), Anguissa, Hasa (62′ Gilmour), Coli Saco (62′ McTominay), Politano (72′ Neres), Sgarbi (62′ Noa Lang), Lukaku (73′ Simeone). All. Conte

Casertana: Zanellati, Llano, Kontek, Bacchetti, Falasca; Proia, Pezzella, Deli; Carretta, Bentivegna, Vano. All. Coppitelli

Arbitro: Ventrone di Roma

Marcatori: 35′ Vano, 43′ Politano