Napoli – Parcheggiatori abusivi ai Decumani, sanzioni per 10 persone

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto di personale dell’ANM e della Polizia Municipale, hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle aree del centro storico cittadino di piazza Portanova, piazzetta Scacchi e via del Grande Archivio.

Sono state elevate 629 sanzioni amministrative per auto trovate in sosta irregolare e una per incauto affidamento del veicolo; inoltre, sono state sanzionate 4 persone, ai sensi dell’art.7 comma 15 bis del Codice della Strada, sorprese ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e 6 persone sono state denunciate per la reiterazione dell’attività di parcheggiatore abusivo poiché, tra l’altro, consentivano la sosta in spazi a strisce blu con conseguente danno erariale per la mancata riscossione dei proventi della sosta.