Napoli- Ospedale Cotugno, paziente sputa addosso ad un infermiere e una dottoressa. Ora sono in quarantena

Un medico e un infermiere sono stati aggrediti ieri sera nell’ospedale Cotugno di Napoli da una persona con sintomi febbrili che era in attesa di fare il tampone: spazientito dall’attesa l’uomo è andato in escandescenze e, dopo essersi tolto la mascherina ha sputato addosso a una dottoressa e a un infermiere che stavano cercando di riportarlo alla calma. I due sanitari sono stati messi in quarantena e il locale dove è avvenuto l’episodio è stato evacuato e sottoposto a sanificazione.

Puntuale la Replica del Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti è da tempi non sospetti che chiediamo di militarizzare i nosocomi e i pronto soccorso specialmente a Napoli dove vige uno stato latitante e uno di guerra di fatto, assieme alle guardie particolari giurate aumentate di numero e qualifiche come le forze dell’ordine deve esserci l Esercito in tutta antisommossa è il momento che lo chiede è la salute bene primario va difesa con ogni mezzo ha chiosato Giuseppe Alviti