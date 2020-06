Napoli – Operazione Alto impatto al quartiere Vicaria, ecco il bilancio

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dell’Unità Cinofila antidroga e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del mercato della “Maddalena”.

Due nigeriani di 30 e 26 anni sono stati denunciati per ricettazione poiché trovati in possesso di cellulari, computer e apparecchi elettronici rubati; mentre un senegalese, un pakistano e una napoletana sono stati denunciati per detenzione, vendita e ricettazione poiché trovati in possesso di 56 capi di abbigliamento recante marchi contraffatti.

In via Trinchera un 49enne napoletano, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione, furto, rapina ed estorsione poiché, recatosi a casa della sorella, aveva derubato ed aggredito i familiari che si rifiutavano di consegnargli il denaro chiesto.

Infine, in via Scherillo sono stati rinvenuti, occultati in grosse buste di plastica, 336 capi di abbigliamento con marchi di note “griffe” contraffatte.