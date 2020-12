Napoli – Oma Akatugba: “Osimhen arriva domani ed è pronto per giocare”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, come riportato da Tuttonapoli.net, è intervenuto il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico di Osimhen, che ha confermato l’arrivo dell’attaccante domani a Napoli.

Oma Akatugba ha inoltre fornito anticipazioni sullo stato fisico di Osimhen: “Osimhen è pronto per giocare- riporta Tuttonapoli.net- l’infortunio è stato più duro del previsto. Ieri l’ho visto per la prima volta felice. È pronto. Anche contro il Cagliari può essere in campo.”

Foto repertorio sscnapoli.it