Napoli – Olympiakos: 2-1. Buon Napoli nell’ultima amichevole al Patini, ma Lukaku è ko

Il Napoli batte l’Olympiakos per 2-1 nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. A decidere il match Politano al 17°, con un tiro a giro dopo un’azione personale e Lucca al 52° ben servito da Mc Tominay. Partita aspra, con i greci molto fallosi. Gli azzurri sono innogni caso padroni del match e mostrano un’ottima forma fisica. Nota dolente l’infortunio muscolare di Lukaku, che al 33° è costretto a fermarsi.

Il Tabellino

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (85′ Buongiorno), Olivera, Anguissa, Lobotka (77′ Gilmour), De Bruyne, Politano (80′ Spinazzola), McTominay, Lukaku (33′ Lucca, 77′ Neres). All. Conte.

OLYMPIAKOS: Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi. All. Mendilibar

Arbitro: Dionisi di l’Aquila

Marcatori: 17′ Politano, 52′ Lucca, 91′ Chiquinho

