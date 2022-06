Napoli – Notizie di cronaca: lite familiare a Via Manzoni, tentativo di furto nel quartiere Stella

Controlli nelle aree costiere.

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona delle spiagge e degli scogli di Mergellina, in particolare nell’area che va da largo Sermoneta fino a Borgo dei Marinari, dove hanno identificato 10 persone, mentre i poliziotti del Commissariato Posillipo, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e del Reparto Operativo Aeronavale e personale della Polizia Metropolitana hanno controllato la zona di Marechiaro dove hanno identificato 31 persone, controllato 10 veicoli e contestato 19 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.

Via Manzoni: aggredisce gli agenti. Denunciato.

Sabato mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Alessandro Manzoni per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati in uno stabile dove hanno trovato un uomo che, brandendo un coltello, ha dapprima tentato di colpirli per poi allontanarsi verso un parcheggio dove è salito a bordo di un’auto.

In quei frangenti gli operatori, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Posillipo, hanno fermato l’auto e uno degli agenti è entrato nell’abitacolo riuscendo a disarmare l’uomo e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Un 46enne napoletano è stato denunciato per lesioni, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere mentre il coltello, con la lama lunga circa 12 cm, è stato sequestrato.

Stella: tentano di rubare una moto. Denunciati.

Ieri notte gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico II Rosariello alle Pigne per la segnalazione di furto di una moto.

I poliziotti, diretti sul luogo della segnalazione, transitando in via Stella hanno notato una persona che, a bordo di uno scooter, stava spingendo col piede un motoveicolo condotto da un uomo.

Entrambi, alla vista della volante, hanno abbandonato la moto che stavano asportando e il conducente ha accelerato la marcia per eludere il controllo ma sono stati raggiunti in via San Nicardo dove, dopo aver perso il controllo del mezzo, hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati bloccati; inoltre, sono stati trovati in possesso di un borsone contenente numerosi attrezzi atti allo scasso.

Due napoletani di 37 e 26 anni con precedenti di polizia sono stati denunciati per tentato furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli; infine, lo scooter è stato sequestrato e la moto è stata restituita al proprietario.