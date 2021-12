Napoli – Non si fermano all’alt: inseguiti e bloccati in via Tarsia

Ieri mattina, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Canneto per la segnalazione di un tentativo di furto di uno scooter.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato la vittima la quale ha raccontato che, mentre si trovava a bordo del suo scooter, due ragazzi completamente travisati e a bordo di un motoveicolo avevano tentato di bloccarlo ma non vi erano riusciti.

Grazie alle descrizioni fornite dall’uomo, i poliziotti, poco dopo, sono riusciti ad intercettare in piazza Canneto i due che, a bordo di un motorino con la targa occultata da un adesivo, alla vista della volante, sono scappati per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Tarsia dove il conducente, a causa del manto stradale bagnato e della forte velocità, ha perso il controllo del mezzo scivolando a terra e, insieme al passeggero, ha proseguito la fuga a piedi fino a quando sono stati raggiunti e bloccati grazie anche al supporto di una pattuglia dell’Esercito Italiano.

I due, napoletani di 17 e 18 anni, il primo con precedenti di polizia, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi poiché trovati in possesso di due coltelli a punta affilata con manico in plastica con la lama di 6,5 cm.

Il 18enne, conducente del mezzo, è stato anche denunciato per ricettazione del motoveicolo e guida senza patente poiché mai conseguita.