Napoli – Non si fermano all’alt e aggrediscono i poliziotti, arrestati due 18enni

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Virginia Woolf ad un’auto con a bordo due persone e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia investendo un operatore per tentare la fuga ma i poliziotti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno bloccati.

I due, entrambi 18enni di Volla, sono stati arrestati per lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.