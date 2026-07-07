Napoli – Non si fermano all’alt degli agenti, arrestati due soggetti

Nella serata di giovedì 2 luglio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne e un 20enne, quest’ultimo con precedenti di polizia, per fuga pericolosa.

In particolare, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un posto di controllo effettuato in piazza Garibaldi nell’ambito del “Piano Stazioni Sicure”, hanno notato un’autovettura con a bordo i predetti che, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è scaturito un inseguimento, nel corso del quale il veicolo ha percorso ad alta velocità diverse strade cittadine, urtando alcune autovetture in transito e mettendo ripetutamente a rischio l’incolumità dei numerosi pedoni presenti lungo il percorso, finché i prevenuti non sono stati raggiunti dagli operatori in vico VII Duchesca e bloccati.

Per tali motivi, gli indagati sono stati condotti presso gli uffici della Polizia Ferroviaria e tratti in arresto.