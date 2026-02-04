Napoli – Non si ferma all’alt e si dà alla fuga, arrestato 18enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Meridionale, hanno notato un’auto il cui conducente stava percorrendo la strada a forte velocità; in quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato calata Capodichino in contromano ed aver impattato contro due auto in sosta, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.