Napoli – Non si ferma all’alt e aggredisce gli agenti, arrestato 18enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne egiziano, irregolare sul Territorio Nazionale, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale ed, altresì, denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Milano hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato uno di essi, identificato poi per il 18enne, trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di 6 grammi circa; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che lo scooter su cui viaggiavano i due soggetti, era provento di furto denunciato lo scorso 9 febbraio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre lo scooter restituito al legittimo proprietario.