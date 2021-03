Napoli – Non si ferma all’alt, denunciata 30enne

Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza Vittoria hanno notato quattro donne a bordo di un’autovettura che, alla loro vista, si sono date alla fuga per eludere il controllo nonostante fosse stato intimato l’alt.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato l’auto in via Partenope.

E.D.P. 30enne napoletana con precedenti di polizia, è stata denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale e, insieme alle tre passeggere, sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché era fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.