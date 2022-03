Napoli/Nola/Frattaminore – Controlli della polizia, ecco i risultati

Ieri gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Municipale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Miano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 86 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, e controllati 65 veicoli di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca.

Inoltre, sono state contestate 51 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata copertura assicurativa elevando sanzioni per un totale di 33.000 euro; infine, tre persone sono state denunciate per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Giovanni XXIII, piazza Atella, piazza San Maurizio, in via Turati e via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Nel corso dell’attività sono state identificate 111 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, e controllati 54 veicoli.

Alto impatto a Nola.

Ieri gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Nola, San Vitaliano, Cicciano, Cimitile, Palma Campania, Saviano, Casamarciano, Tufino, Visciano, Scisciano, Roccarainola, Carbonara di Nola, Comiziano, Camposano, San Paolo Bel Sito e Marigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 131 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllati 16 esercizi commerciali e sono state altresì controllate 13 persone sottoposte agli arresti domiciliari.