Napoli – Nasconde sigarette di contrabbando in casa, sanzionato 69enne

Stamattina gli agenti dei Commissariati Secondigliano e Scampia hanno effettuato un controllo in via Teano presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 310 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso di 6,200 kg.

Un 69enne napoletano è stato sanzionato amministrativamente per contrabbando di TLE per un totale di 31.992 euro.