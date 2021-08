Napoli – Nasconde sigarette di contrabbando in casa, denunciato 49enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo in vico Gabella della Farina presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 300 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso di circa 6 kg.

M.P., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.