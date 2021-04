Napoli – Nasconde sigarette di contrabbando in casa, denunciata 57enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno effettuato un controllo in via Pisa presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, all’interno un contenitore di legno, 137 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso di circa 2,8 kg e, in una busta nascosta nella cappa della cucina, 9.390 euro.

G.G., 57enne napoletana con precedenti di polizia, è stata denunciata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.