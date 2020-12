Napoli – Nasconde la droga nel tettuccio dell’auto, arrestato 37enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via delle Galassie un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha tentato di invertire il senso di marcia ma è stato raggiunto e bloccato.

L’uomo è stato trovato in possesso di 805 euro e, in un’intercapedine ricavata tra la tappezzeria e il tettuccio dell’auto, vi era una scatola di metallo contenente tre involucri con 1 grammo circa di cocaina.

S. M., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.