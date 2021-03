Napoli – Nasconde la droga in un’aiuola, arrestato uno spacciatore

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, presso i porticati di un edificio in via Ghisleri, due persone che consegnavano del denaro ad un uomo che, dopo averlo intascato, si è allontanato in direzione di un’aiuola per prelevare qualcosa.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di due involucri di eroina e di 325 euro; inoltre, hanno rinvenuto, occultato e mimetizzato nel manto erboso, un barattolo di vetro in cui era racchiuso un calzino con 17 involucri e 5 cilindretti della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 12,2 grammi e 19 cilindretti e 3 involucri contenenti 17 grammi circa di cocaina.

G. P., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.