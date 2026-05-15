Napoli – Nasconde droga in casa, arrestato 24enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile in uso al predetto, dove hanno rinvenuto 85 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 2.550 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.