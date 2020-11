Napoli – Nasconde droga in casa, arrestata 51enne

Stamattina gli agenti del Commissariato Poggioreale, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in piazza Luigi Coppola presso l’abitazione di una donna in cui hanno rinvenuto, in un flacone per detersivo, 17 involucri contenenti 10 grammi circa di cocaina.

G.M., 51enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.