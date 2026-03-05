Napoli – Nasconde droga ed armi in casa, arrestato un soggetto

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano per detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto, ben occultati in un armadio della camera da letto, una pistola marca Ruger con matricola abrasa e con caricatore rifornito di due cartucce, 57 cartucce cal. 9×21, 7 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina rosa del peso di 350 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.