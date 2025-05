Napoli – Mostra d’Oltremare: workshop FERPI al GreenMed Symposium

Che aria tira? La comunicazione responsabile come leva di cambiamento

Il 30 maggio il workshop FERPI al GreenMed Symposium: due tavole rotonde tra sostenibilità, trasparenza e relazioni strategiche

La comunicazione può (e deve) farsi agente di cambiamento, contribuendo a costruire infrastrutture relazionali solide, capaci di generare impatto e rappresentanza reale per imprese, organizzazioni e territori. È questa la premessa da cui prende avvio il workshop “Che aria tira? La comunicazione responsabile e le infrastrutture relazionali come agenti di cambiamento e rappresentanza”, in programma venerdì 30 maggio dalle 15:30 alle 18:30 nell’ambito del GreenMed Symposium, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’appuntamento è promosso da FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, in partnership con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e l’Ordine dei Giornalisti della Campania, con l’obiettivo condiviso di rafforzare il dialogo tra professionisti della comunicazione, imprese, istituzioni e territori sui temi della sostenibilità, della trasparenza e della responsabilità. Il workshop si inserisce inoltre in continuità con il percorso del Premio Oscar di Bilancio, che valorizza da anni le aziende più virtuose nella rendicontazione e nella comunicazione trasparente.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel cartellone ufficiale del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS- Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed è annoverata tra i “Compagni di Viaggio” del Festival.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Daniela Bianchi (Segretario Generale FERPI), Eraldo Turi (Presidente ODCEC Napoli) e Ottavio Lucarelli (Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania).

Prima tavola rotonda – “Comunicare la sostenibilità: dalla retorica ai risultati”

Moderata da Elena Salzano, Consigliere Nazionale FERPI e CEO Incoerenze, sarà dedicata al ruolo della comunicazione nella promozione di impegni autentici e responsabili, con un focus sulla rendicontazione e sulle esperienze di aziende virtuose. Interverranno: Mara De Donato (GORI), Antonio Garofano (Officine Sostenibili/Nusco), Sergio Vazzoler (AMAPOLA), Maria Cristina Santoro (Intramedia), Raffaele Ianuario (Odcec Napoli), Annapaola Voto (Ifel), Francesco Bellofatto (SudeNord/BlueGreenEconomy.it).

Seconda tavola rotonda – “Le infrastrutture relazionali come leva per il cambiamento”

Moderata da Assia Viola, Delegata FERPI Campania e Direttore Comunicazione SMA Road Safety, approfondirà i modelli relazionali capaci di abilitare trasformazioni sostenibili. Ne discuteranno: Vanni Fondi (Odg Campania), Antonella La Porta (Odcec Napoli), Alberto Patruno (Assoimpredia), Alessandra Astolfi (Italian Exhibition Group), Alessandra Puglisi (RE AD), Alessandra Storlazzi (Università Suor Orsola Benincasa), Tullia Cautiello (For Human Community).

Grazie alla collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e Ordine dei Giornalisti della Campania, l’incontro è valido ai fini della formazione professionale continua per commercialisti, giornalisti e soci FERPI.

“Con questo workshop – dichiara Assia Viola, Delegata FERPI Campania – vogliamo promuovere un confronto aperto e concreto sul valore della comunicazione responsabile come strumento di rappresentanza e leva strategica per la sostenibilità. La sinergia con gli Ordini professionali ci permette di rafforzare l’impatto di questa riflessione, valorizzando le competenze trasversali e le buone pratiche che arrivano dal territorio”.