Napoli – Monza: 4-0. Poker al Monza con un super Kvara

Il Napoli batte il Monza per 4-0, grazie alle reti di Kvara (doppietta), Osimhen e Kim. Protagonista assoluto del match il georgiano Kvara, che realizza una doppietta d’autore: splendido il primo gol a giro, stupendo il terzo in dribbling; nel mezzo la rete di Osimhen, a chiudere Kim di testa. Partita senza storia sin dalle prime battute: troppo ampio il divario tecnico e tattico tra le due squadre per mettere in dubbio un risultato, che sarebbe potuto essere anche più rotondo. Oltre alle prestazioni degli attaccanti, bene il centrocampo, con Lobotka, venuto fuori alla distanza, Zielinski ed Anguissa, vero dominatore della mediana. 6 punti nelle prime due partite con due squadre di bassa classifica; ora la viola per il primo test importante.

Tabellino

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70′ Olivera), Anguissa, Lobotka (78′ Zerbin), Zielinski, Lozano (78′ Politano), Kvaratskhelia (70′ Elmas), Osimhen (84′ Ounas). All. Spalletti

MONZA: Di Gregorio, Marlon, A. Ranocchia (48′ Antov), Carboni, Birindelli (83′ Colpani), F. Ranocchia (57′ Valoti), Barberis, Sensi, D’Alessandro (46′ Molina), Petagna (83′ Gytkjaer), Caprari. All. Stroppa

Arbitro: Forneau di Roma

Marcatori: 35′ Kvaratskhelia, 47′ Osimhen, 62′ Kvaratskhelia, 93′ Kim

Note: ammoniti Caprari, Mario Rui