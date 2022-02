Napoli – Molesta i passeggeri di un autobus e aggredisce i poliziotti, nei guai 26enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Europa all’altezza di largo Martuscelli, sono stati avvicinati dal conducente di un autobus dell’ANM il quale ha raccontato che all’interno del pullman un uomo in forte stato di agitazione aveva danneggiato le porte del mezzo e molestato alcuni passeggeri.

Gli operatori hanno raggiunto l’uomo il quale, alla loro vista, li ha aggrediti tentando anche di sottrarre ad uno di essi l’arma di ordinanza ma, non senza difficoltà e dopo una violenta colluttazione, l’hanno bloccato.

J.O., 26enne del Burkina Faso con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per lesioni, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.