Napoli – Molesta gli automobilisti e si scaglia contro gli agenti: arrestato un uomo

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne di origini mauritane, con precedenti di polizia e irregolare sul Territorio Nazionale, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante li servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta al Centro Operativo Compartimentale, sono intervenuti in via Amerigo Vespucci, per la presenza di un uomo che stava infastidendo gli automobilisti.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno individuato l’uomo il quale, alla vista degli operatori, si è scagliato nei confronti di essi al fine di colpirli ma è stato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato e tratto in arresto.