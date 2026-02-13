Napoli – Minore a scuola con un coltello: denunciato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 17enne napoletano, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un Istituto Scolastico nel Centro Storico in quanto era stato segnalato un alunno che, all’interno del suo zaino, deteneva un coltello.

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da una docente la quale ha raccontato di aver rinvenuto, all’interno di uno zaino di un alunno, un coltello da cucina della lunghezza complessiva di circa 32 cm.

Pertanto, gli operatori hanno individuato il 17enne che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria; il coltello è stato sequestrato.