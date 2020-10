Napoli – Minacciava i passanti e danneggiava auto con un taglierino, arrestato 40enne algerino

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Torino per la segnalazione di una persona che minacciava i passanti.

I poliziotti hanno rintracciato in via Bologna l’uomo che, armato di un taglierino, inveiva contro i passanti e stava danneggiando alcune auto in sosta e, dopo una violenta colluttazione, sono riusciti a bloccarlo.

L’uomo, un 40enne algerino, è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale e denunciato per minaccia, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.