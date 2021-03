Napoli – Minaccia una coppia armato di coltello, denunciato 42enne

Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati Bagnoli e Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Vicinale Cupa Cinthia per la segnalazione di una persona armata di coltello a bordo di un autobus.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno controllato un uomo a bordo del mezzo trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 6 cm con cui aveva minacciato una coppia di viaggiatori che gli aveva chiesto di indossare in modo corretto la mascherina.

M.P., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce aggravate e per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.