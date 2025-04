Napoli – Minaccia la moglie e aggredisce gli agenti, fermato 39enne

Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un uomo che stava minacciando la moglie all’esterno di un’abitazione.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato il soggetto in questione, in forte stato di agitazione, che urlava in strada rivolgendo minacce alla moglie chiusa all’interno dell’appartamento; in quei frangenti, il predetto, accortosi della presenza degli operatori, ha iniziato ad inveire anche contro di loro per poi tentare di darsi alla fuga finché non è stato raggiunto e bloccato dopo una colluttazione.

In quel momento, gli agenti sono stati avvicinati dalla moglie la quale ha riferito che, come già avvenuto in altre occasioni, era stata vittima di condotte violente da parte del marito.