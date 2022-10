Napoli – Minaccia la compagna e aggredisce i poliziotti: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vico II dei Liguori per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il compagno l’aveva minacciata di morte per futili motivi e si era poi allontanato.

Poco dopo, l’uomo si è ripresentato e, alla vista degli operatori, ha iniziato a dare in escandescenze aggredendoli e tentando di colpirli con un coltello, venendo poi bloccato.

Un 46enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere e maltrattamenti in famiglia.