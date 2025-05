Napoli – Minaccia gli agenti, fermato 29enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano, con precedenti di polizia, per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i poliziotti del Commissariato San Paolo e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Tertulliano, hanno notato, nei pressi di uno stabile, una chiara attività di vedetta. I poliziotti, nel tentativo di effettuare un controllo all’interno alla palazzina in questione, sono stati ostacolati dal 29enne che, con atteggiamento arrogante, si è rifiutato di aprire agli operatori. Quando i poliziotti hanno chiesto all’uomo un documento, quest’ultimo ha iniziato ad urlare e a sbraitare arrivando a mincciare gli agenti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.