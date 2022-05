Napoli – Minaccia e ferisce due connazionali, arrestato 23enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato alcune persone fuggire in diverse direzioni e un uomo che, alla loro vista, si è disfatto di un coltello tentando di confondersi tra la folla.

I poliziotti, dopo aver recuperato l’arma, hanno bloccato l’uomo, privo di documenti di identificazione, e lo hanno accompagnato presso gli uffici del Commissariato dove, in quei frangenti, si sono presentate due persone le quali hanno raccontato che l’aggressore, durante una manifestazione religiosa tenutasi in piazza Garibaldi, le aveva minacciate e aggredite con un coltello.

N.M.N, 23enne dello Sri Lanka, è stato arrestato per lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere; infine, il coltello, della lunghezza di 14cm, è stato sequestrato.