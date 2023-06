Napoli – Minaccia automobilista al semaforo ed aggredisce i poliziotti, arrestato 53enne marocchino

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cristoforo Colombo all’angolo con via Campodisola, hanno notato un uomo colpire con un bastone munito di spazzola lavavetri il parabrezza di un’auto ferma al semaforo intimando all’autista consegnare dei soldi per il lavaggio del vetro.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che li ha aggrediti con il bastone fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato; un 53enne marocchino con precedenti di polizia è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.