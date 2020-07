Napoli – Milan 2-2, le pagelle: Mertens implacabile, Di Lorenzo segna ma soffre. Bene Lobotka

OSPINA 6: praticamente mai impegnato. Può poco sul tiro ravvicinato di Hernandez, spiazzato sul rigore di Kessie. Inoperoso

DI LORENZO 6: ha il merito di rimettere in sesto la gara ribadendo in rete la respinta corta di Donnarumma. In fase difensiva comunque soffre abbastanza, un po’ in calo rispetto alla prima parte di campionato. Goleador improvvisato

KOULIBALY 6: non ha colpe individuali sui gol, tiene bene a bada gli attaccanti rossoneri. Si propone spesso in avanti con le sue sgroppate. Poderoso

MAKSIMOVIC 6: qualche piccola sbavatura non manca ma si riprende subito. Dubbio il contatto che ha portato al rigore, tutto sommato non sfigura. Beffato

MARIO RUI 6,5: buona prova in fase difensiva, come sempre si sgancia continuamente provando anche la conclusione. Manca solo un po’ di qualità negli ultimi venti metri. Sfrontato

FABIAN RUIZ 6: nel primo tempo partecipa molto al gioco contribuendo con qualità a tenere alto il baricentro della squadra. Ci prova da fuori, cala nel secondo tempo. Poliedrico (dal 65′ ELMAS 5,5: trova pochissimi spazi per dare sfogo alle sue percussioni, si vede poco nel complesso. Sotto tono)

LOBOTKA 6,5: altra buona prestazione dopo quella di Genova. Recupera palloni importanti, innesca l’azione con passaggi puliti e precisi. Veloce di gamba e di pensiero. Certezza (dal 65′ DEMME 6: garantisce maggiore copertura ed equilibrio quando la squadra si allunga. Si abbassa spesso per far ripartire l’azione dalle retrovie. Intelligente)

ZIELINSKI 6: si muove bene tra le linee, si apre varchi importanti per concludere. È mancata lucidità nelle scelte finali ma non molla. Elastico

CALLEJON 6: si guadagna la sufficienza per l’assist a Mertens ma si divora un’ottima occasione a due passi da Donnarumma. Soffre le folate di Theo Hernandez. Fa e disfa (dall’84’ POLITANO s.v.)

MERTENS 6,5: impegna Donnarumma al culmine di una bella azione personale, trova poi il gol con un movimento in area da grande attaccante. Meritava di restare in campo per tutti i 90 minuti. Implacabile (dal 74′ MILIK 5,5: non ha un buon impatto sul match. Sbaglia molti appoggi, calcia alle stelle una punizione da ottima posizione. Inconcludente)

INSIGNE 6,5: colpisce l’ennesimo legno stagionale con un tiro da fuori. Punta sempre l’uomo provando a rientrare per la conclusione. Giocate sempre di qualità, gran lavoro in copertura. Tuttofare (dal 74′ LOZANO s.v.)