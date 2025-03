Napoli – Milan 2-1, le pagelle: Politano indemoniato, Lukaku cecchino. Meret decisivo

Meret 7: Presente nelle prese alte, neutralizza il rigore di Gimenez in una fase della partita molto delicata. Incolpevole sul gol di Jovic. Decisivo

Di Lorenzo 7: suo l’assist per gol lampo di Politano. Legge sempre in anticipo le situazioni di gioco, tempestivo nelle chiusure. Onnipresente

Rrahmani 6,5: annulla praticamente Abraham. Regge il fortino nell’assedio finale dei rossoneri. Sentinella

Buongiorno 6,5: svetta sulle palle alte, dalle sue parti difficilemnte si passa. Roccioso

Olivera 6: gara attenta e diligente, ci mette il fisico quando serve. Energico

Gilmour 7: splendido l’assist per il raddoppio di Lukaku. Pulisce ogni pallone che tocca, garantisce allo stesso tempo movimento e senso della posizione. Tuttofare

Lobotka 6,5: sempre nel vivo della manovra azzurra, solita gran visione di gioco e calma olimpica nel gesitre anche le situazioni più difficili. Esce per un problema fisico. Metronomo (Dall’81′ Juan Jesus s.v.)

Anguissa 6: non è al meglio fisicamente e si vede, ma si rende comunque molto utile con la sua fisicità. Cala vistosamente nella ripresa. Debilitato (Dal 64’ Billing 5: abbatte igenuamente Theo Hernandez in area e provoca il penalty per fortuna parato da Meret. Irruento)

Politano 7,5: ben imbeccato da Di Lorenzo beffa la difesa rossonera e batte Maignan col mancino. Poi anche tanta corsa e sacrificio lottando su ogni pallone. Indemoniato (Dall’85′ Mazzocchi s.v.)

David Neres 6,5: Al rientro in campo dopo lo stop appare in buona forma con diverse discese e dribbling nello stretto. Nella ripresa perde un pò lo smalto ma non demorde. Recuperato (Dall’85′ Ngonge s.v.)

Lukaku 7: sigla il pesante gol del raddoppio che incanala la partita. Lotta e fa salire i compagni, soffre un pò nel secondo tempo come tutta la squadra ma getta sempre il cuore oltre l’ostacolo. Cecchino (Dall’85′ Simeone s.v.)